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6 травня 2025, 9:20

Apple повертається на ринок боргових цінних паперів

Apple планує здійснити перший з 2023 року випуск корпоративних облігацій. Йдеться про боргові зобов’язання інвестиційного класу, які будуть запропоновані інвесторам у щонайбільше чотирьох траншах. Про це пише Bloomberg.

Apple планує здійснити перший з 2023 року випуск корпоративних облігацій.

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Деталі

Найдовший із них — десятирічна облігація — попередньо пропонується з прибутковістю приблизно на 0,7 відсоткового пункту вищою за аналогічні казначейські папери США.

Згідно з повідомленням, деталі угоди залишаються конфіденційними, а сам продаж координують великі фінансові установи, такі як Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. та JPMorgan Chase & Co.

Цей крок Apple відбувається на тлі очікуваного зростання обсягів випуску високоякісних корпоративних облігацій у США.

За оцінками банкірів, цього тижня загальний обсяг таких розміщень може скласти від $35 до $40 мільярдів, а основними гравцями на ринку стануть промислові та технологічні компанії.

Востаннє Apple розміщувала боргові цінні папери у травні 2023 року. Тоді компанія випустила облігації на $5,25 мільярда у п’яти частинах, включно з 30-річними паперами.

За даними Bloomberg, з того часу Apple скоротила обсяг свого боргу: якщо на кінець березня 2022 року довгострокові зобов’язання компанії становили близько 113 мільярдів доларів, то на кінець березня 2025 року — вже 92 мільярди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
veritas69
veritas69
6 травня 2025, 11:59
#
Кому не складно пояснити навіщо це їм? наскільки пам’ятаю, то у еппла одна з найбільших готівкових подушок на рахунках
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