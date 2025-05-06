Одного з найбільших виробників взуття у світі — компанію Skechers — продають за $9,4 млрд

Компанія Skechers U.S.A., Inc., один з найбільших виробників взуття у світі, буде продана глобальній інвестиційній фірмі 3G Capital. Вартість угоди становить $63 за акцію, що на 30% перевищує середню ціну за останні 15 днів торгів. Загальна сума угоди становитиме $9,4 млрд, йдеться на сайті компанії.

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Деталі

Після завершення операції Skechers, яка має щорічні продажі на рівні $9 млрд, перестане котируватися на Нью-Йоркській фондовій біржі та стане приватною компанією. Компанія продовжить реалізацію своєї глобальної стратегії розвитку, зосередженої на інноваційній продукції, міжнародному розширенні та прямому продажі.

Skechers залишиться під керівництвом чинного менеджменту, включно з головою та CEO Робертом Грінбергом. Штаб-квартира компанії залишиться в Манхеттен-Біч, Каліфорнія, де вона була заснована понад 30 років тому.

Фінансування угоди забезпечене власними коштами 3G Capital і борговим фінансуванням від JPMorgan Chase.

Очікується, що угода буде завершена в третьому кварталі 2025 року.