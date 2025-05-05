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5 травня 2025, 19:37

Мита Трампа спричиняють торговий шок: компанії закриваються, прогнози погіршуються

Тарифна політика президента США Дональда Трампа негативно впливає на світову економіку, змушуючи компанії скорочувати прогнози прибутків і закриватися. Про це пише Reuters.

Тарифна політика президента США Дональда Трампа негативно впливає на світову економіку, змушуючи компанії скорочувати прогнози прибутків і закриватися.

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Вплив на бізнес

Великі корпорації, такі як Electrolux, Volvo Cars, Logitech і Diageo, знизили фінансові прогнози, а малі та середні компанії припиняють діяльність. «Минулого тижня великі транснаціональні корпорації й нішеві гравці електронної комерції скоротили прогнози щодо прибутків, попередили про можливі звільнення та почали переглядати свої бізнес-плани», — зазначає видання. Особливо болісним стало скасування пільгового режиму для онлайн-замовлень із Китаю вартістю до $800, що призвело до різкого зростання мит до 145%.

Економічні наслідки

Провідні економіки світу знижують очікування зростання через похмурі економічні дані. Головна економістка BNP Paribas Ізабель Матеос-і-Лаґо зазначила: «Тарифна політика США — це серйозний негативний шок для світу в короткостроковій перспективі». США вже запровадили 10% мита, а в окремих секторах, як-от сталь і автомобілі, ставки значно вищі.

Торгова напруга

Китай розглядає пропозицію США щодо переговорів про 145% мита, на які відповів власними 125% тарифами. Адміністрація Трампа наближається до угод із Індією, Південною Кореєю та Японією, щоб уникнути подальшого підвищення мит. «Фінансові ринки поки що сподіваються, що США і Китай уникнуть повномасштабної торговельної війни», — пише Reuters, але невизначеність гальмує глобальну економіку.

Джерело: Мінфін
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