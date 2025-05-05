ШІ може прискорити зростання світового ВВП на 1 в.п — дослідження

Штучний інтелект здатен додавати 1 відсотковий пункт до щорічного зростання світового ВВП, що може призвести до збільшення глобальної економіки на 15 відсоткових пунктів до 2035 року. Про це йдеться у дослідженні PwC, передає Інтерфакс-Україна.

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Сценарії впливу ШІ

Дослідження PwC розглядає кілька сценаріїв: за базовим прогнозом ШІ додасть 15% до зростання ВВП, однак за умов низької довіри та слабкої взаємодії цей показник може знизитися до 8%, а за песимістичним сценарієм — до 1%. «Згідно з альтернативними сценаріями, які аналізувала PwC, за умов низької довіри та слабкої взаємодії додаткове зростання економіки від ШІ може сповільнитися до 8%», — зазначають дослідники.

Трансформація економіки

Економіка вже зазнає змін: 17 із 22 глобальних секторів відчувають найвищий тиск за останні 25 років. У 2025 році між компаніями буде перерозподілено $7,1 трильйона доходів, навіть без урахування нових тарифів. «Протягом наступного десятиліття індустрії кардинально змінять підходи до задоволення потреб своїх клієнтів», — прогнозують у PwC. Наприклад, ринок електромобілів об'єднує автовиробників, постачальників енергії та технологічні компанії в єдиний кластер.

Екологічні виклики

Попри потенціал ШІ, кліматичні зміни можуть зменшити світовий ВВП на 7% до 2035 року. Використання ШІ збільшить енергоспоживання дата-центрів, але енергоефективні рішення можуть нейтралізувати цей ефект. «PwC прогнозує нейтральний вплив ШІ на енергоспоживання та викиди, за умови, що кожне додаткове відсоткове впровадження технології сприятиме розробці рішень, які хоча б незначно — на 0,1% — зменшуватимуть енергоємність процесів», — зазначають у компанії.