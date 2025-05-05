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5 травня 2025, 18:16

Європейські банки зафіксували рекордний дохід від торгівлі акціями за понад 10 років

Європейські банки, зокрема UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays і Deutsche Bank, отримали €13 мільярдів сукупного прибутку від торгівлі акціями та інструментами з фіксованим доходом у першому кварталі 2025 року — найвищий показник за останнє десятиліття. Про це пише Financial Times.

Європейські банки, зокрема UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays і Deutsche Bank, отримали €13 мільярдів сукупного прибутку від торгівлі акціями та інструментами з фіксованим доходом у першому кварталі 2025 року — найвищий показник за останнє десятиліття.

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Причина зростання доходів

Трейдери скористалися волатильністю, спричиненою тарифною політикою президента США Дональда Трампа, що призвела до сплеску активності на ринках. «Трейдери найбільших інвестиційних банків Європи отримали найвищий квартальний виторг як мінімум за десятиліття після того, як викликана президентом США Дональдом Трампом волатильність на фінансових ринках спровокувала сплеск активності по обидва боки Атлантики», — зазначає видання. Для порівняння, п’ять найбільших банків Волл-стріт заробили $37 мільярдів за той же період.

Результати окремих банків

UBS і BNP Paribas показали рекордні результати: торгові доходи UBS зросли на третину до $2,5 мільярда (€2,3 мільярда), а BNP Paribas досяг історичного максимуму в €2,8 мільярда. Deutsche Bank і Barclays повідомили про зростання доходів від торгівлі інструментами з фіксованим доходом на 17% і 21% відповідно. Société Générale зафіксувала зростання доходів від операцій з акціями на 20% до €1,06 мільярда, хоча її підрозділ із фіксованим доходом показав невелике зниження.

Рекорд у контексті

Попередній рекорд був встановлений у першому кварталі 2022 року, коли п’ять банків отримали €12,8 мільярда. Генеральний директор UBS Серджіо Ермотті зазначив: «У деякі дні обсяги торгів перевищували пікові значення періоду COVID приблизно на 30%». Це сталося після введення Трампом нових мит 2 квітня, що спровокувало розпродаж на ринках.

Джерело: Мінфін
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