До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
5 травня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 5 травня: долар подешевшав на міжбанку
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Відкриття 5 травня
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Закриття 5 травня
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Зміни
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41,60/41,65
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41,53/41,56
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7/9
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47,12/47,16
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47,15/47,18
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,30−41,43, євро — 47,15−47,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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