Нацбанк відкликав ліцензію на фінансовий лізинг у ТОВ «Зет-Фінанс», що працювало на ринку майже 8 років, — компанія подала відповідну заяву добровільно. Про це інформує пресслужба регулятора.
5 травня 2025, 16:47
НБУ відкликав ліцензію на фінлізинг у компанії з 8-річним досвідом
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Деталі
Також компанію «Зет-Фінанс» виключено з державного реєстру фінансових установ через відкликання ліцензії на надання фінансових послуг — відповідно до оновленого порядку авторизації, затвердженого постановою НБУ.
Джерело: Мінфін
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