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5 травня 2025, 17:05

Румунські цінні папери впали на тлі результатів виборів президента

Перемога ультраправого кандидата в першому турі президентських виборів і повідомлення про можливу відставку прем'єр-міністра Марчела Чолаку спричинили різке падіння румунських цінних паперів. Про це пише Bloomberg.

Перемога ультраправого кандидата в першому турі президентських виборів і повідомлення про можливу відставку прем'єр-міністра Марчела Чолаку спричинили різке падіння румунських цінних паперів.
Георге Сіміон

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Реакція ринків

Доходність 10-річних державних облігацій Румунії зросла на 40 базисних пунктів до 8% — найвищого рівня з січня, а доларові облігації показали найгірший результат серед ринків, що розвиваються. Провідний фондовий індекс у Бухаресті впав на 2,6%, ставши одним із лідерів падіння у світі. «Доходність облігацій, номінованих у леях, різко зросла, а доларові облігації Румунії показали найгірші результати серед ринків, що розвиваються», — зазначає видання.

Політична ситуація

Ультранаціоналіст Георге Сіміон, який підтримує зв’язки з Дональдом Трампом, вийшов у другий тур президентських виборів, де 18 травня змагатиметься з мером Бухареста Нікушором Даном. Водночас прем'єр-міністр Марчел Чолаку, лідер соціал-демократів, планує подати у відставку після другого туру, що посилює нестабільність у правлячій коаліції.

Економічні ризики

Експерти попереджають, що політична криза може ускладнити скорочення найбільшого бюджетного дефіциту в ЄС, за яким стежать інвестори. «Результати виборів загрожують ще більше послабити здатність країни скоротити найбільший бюджетний дефіцит у Європейському Союзі», — зазначають аналітики. Румунський лей залишається стабільним завдяки контролю центрального банку в режимі керованого плаваючого курсу.

Джерело: Мінфін
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