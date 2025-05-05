Швейцарія зафіксувала у квітні нульову інфляцію

У Швейцарії у квітні споживчі ціни показали нульове зростання у річному вимірі, тоді як у березні вони збільшилися на 0,3% у річному вираженні. Про це йдеться у звіті Федерального статистичного управління.

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Квітневий показник — найнижчий із березня 2021 року. Порівняно з березнем ціни також не змінились.

Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували зростання цін на 0,2% у річному та помісячному порівнянні.

Як змінилися ціни на продукти

Продукти харчування та безалкогольні напої у квітні подешевшали на 0,8% у річному вираженні, одяг та взуття — на 0,2%, послуги охорони здоров'я — на 0,3%, транспортні послуги — на 2,6%. Житло та енергоресурси подорожчали на 1,4%, послуги зв'язку — на 1%. Ціни в ресторанах та готелях підвищилися на 1,6%.

Базова інфляція, що не включає такі волатильні категорії, як необроблені продукти харчування та енергоресурси, сповільнилася до 0,6% з 0,9%.

Швейцарський Національний банк (SNB) таргетує інфляцію на рівні 0−2%. На засіданні у березні SNB знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 0,25% річних.

Курс швейцарського франка складає $1,2148.