Гетманцев: Про підвищення ПДВ не йшлося, і не йдеться з МВФ

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростовую інформацію про можливе підвищення ПДВ. Про це він написав в телеграм-каналі.

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«МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні Парламенту», — написав він.

Поради колегам

«А якщо говорити про майбутнє, то я радив би колегам з уряду (хто б в ньому не був) для початку вичерпати ресурс детінізації (в тому числі провівши реформу митниці і БЕБ), скоротити власні неефективні видатки (на кшталт абсолютно не дієвого кешбеку), скористатися резервом від додаткового розміщення ОВДП, а вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ», — підсумував Гетманцев.