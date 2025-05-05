ДПС запрошує бізнес протестувати систему е-аудиту

Державна податкова служба (ДПС) оголосила про початок тестування системи електронного аудиту (е-аудит) і закликає бізнес та розробників програмного забезпечення долучитися до процесу. Про це пише пресслужба ДПС.

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Мета тестування

Тестування дозволить бізнесу ознайомитися з функціоналом системи е-аудиту та адаптувати свої процеси до майбутніх вимог податкового контролю. «Під час тестування можна буде випробувати функціонал системи, що дозволить завчасно адаптувати внутрішні процеси до вимог майбутнього податкового контролю», — зазначили у ДПС. Це також сприятиме переходу до цифрового формату податкового адміністрування, зменшуючи ризики та підвищуючи прозорість взаємодії з податковими органами.

Як долучитися

Участь у тестуванні доступна через Електронний кабінет. Система базується на форматі SAF-T UA — стандартизованому електронному файлі, який містить дані про активи, капітал, зобов’язання та фінансово-господарські зміни суб'єкта господарювання за певний період.

Стратегічна важливість

Впровадження е-аудиту є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року, спрямованої на модернізацію податкової системи та підвищення ефективності адміністрування.