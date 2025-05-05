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5 травня 2025, 13:58

Економіка України зберігає стабільність попри війну та глобальні ризики — звіт KSE

Очікуване зростання ВВП на рівні 3% у 2025 році, зниження інфляції, стабільний курс гривні та значний обсяг міжнародної підтримки — ключові висновки квітневого Ukraine Macroeconomic Handbook від KSE Institute.

Очікуване зростання ВВП на рівні 3% у 2025 році, зниження інфляції, стабільний курс гривні та значний обсяг міжнародної підтримки — ключові висновки квітневого Ukraine Macroeconomic Handbook від KSE Institute.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗростання ВВПKSE прогнозує зростання ВВП на рівні близько 3% щорічно і прискорення його росту в 2026−27 після закінчення війни.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання ВВП

KSE прогнозує зростання ВВП на рівні близько 3% щорічно і прискорення його росту в 2026−27 після закінчення війни.

Ключовим фактором для стійкого післявоєнного відновлення є зростання продуктивності завдяки інвестиціям. Критично важливими для стабільних макроекономічних показників є $50 млрд, надані G7 в рамках механізму ERA, який базується на надходженнях від заморожених російських суверенних активів.

Загалом у 2025−27 роках Україна отримає близько $92 млрд іноземних грантів та кредитів, з яких понад $58 млрд очікується вже цього року.

Підтримка партнерів дозволить Україні профінансувати бюджет та накопичити резерви. Зовнішні позики на загальну суму понад $72 млрд будуть залучені протягом 2025−27 років і профінансують значну частину дефіциту бюджету.

Повернення іноземних інвесторів на внутрішній борговий ринок у 2026−27 роках та здатність України знову випустити єврооблігації у 2027 році (або раніше) також матимуть позитивний вплив.

Очікується, що дефіцит знизиться з 16,0% ВВП у 2025 році до 10,2% у 2026 році та 6,4% у 2027 році, оскільки прогнозується зростання доходів, незважаючи на значне скорочення грантів після 2025 року. Водночас видатки бюджету зменшаться приблизно на 15% після війни, оскільки видатки на оборону та безпеку можна буде поступово скорочувати. Зовнішні надходження також позитивно вплинуть на динаміку платіжного балансу і дозволять отримати $17 млрд додаткових резервів до 2027 року.

Це збільшить їх обсяг до майже $60 млрд — тобто до комфортного рівня, еквівалентного 6,5 місяцям імпорту.

Інфляція

Очікується, що інфляція почне сповільнюватися до середини 2025 року, оскільки її основні драйвери — підвищення вартості електроенергії, зростання заробітних плат та цін виробників — послабшають, а жорсткіша монетарна політика НБУ матиме значний вплив.

Після піку на рівні близько 14% у 2 кварталі 2025 року KSE прогнозує зниження інфляції до 8,6% у 4 кварталі 2025 року та наближення до цілі центрального банку у 5% до кінця 2027 року. НБУ продовжить жорстку монетарну політику, доки інфляція не опуститься нижче 10% восени 2025 року.

Курс валют

Інтервенції на валютному ринку, що стали можливими завдяки надходженню зовнішньої допомоги, забезпечать загальну стабільність курсу гривні в межах 42−46 грн/дол. упродовж прогнозного періоду.

Ризики для економіки

Кілька ключових ризиків залишаються або з’явилися після січневого прогнозу. По-перше, одне з ключових припущень, покладених в основу звіту, полягає в тому, що повномасштабна війна завершиться у 2025 році.

Продовження війни у 2026 році серйозно перешкоджатиме економічному відновленню України, вимагатиме значно більших витрат, а також збільшить збитки та потреби у відновленні.

По-друге, для підвищення продуктивності та забезпечення стійкого економічного зростання Україні необхідно залучити $300 млрд інвестицій упродовж наступних десяти років. Недофінансоване відновлення значно сповільнить наближення України до рівня доходів країн ЄС.

По-третє, оскільки значну частину зовнішньої допомоги очікують отримати вже цього року, важливо зберегти макроекономічні резерви та бюджетні ресурси для 2026−2027 років. Зрештою, новими важливими ризиками, які з’явилися в останні місяці, є ескалація торговельної війни між США та рештою світу та ймовірне завершення торговельних заходів ЄС для України.

Разом ці фактори можуть мати значний негативний вплив на торгівлю, інвестиції та економічну активність в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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