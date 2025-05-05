Європейські компанії виявились стійкішими до тарифного тиску — Bloomberg

Європейські компанії показали кращі фінансові результати, ніж очікувалося, попри тиск від тарифів і економічну невизначеність, що дає ринку певне полегшення. Про це пише Bloomberg, передає Ліга.

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Фінансові показники

Компанії індексу MSCI Europe досягли середнього зростання прибутків на 3,8%, хоча прогнозувалося падіння на 1,4%. Також перевищено очікування щодо виторгу, за даними Bloomberg Intelligence. «Фінансові результати за перший квартал виглядають міцними, прибуток на акцію зростає, але зростання виторгу — стримане», — зазначили аналітики Barclays Plc Маджеш Кумар Чандрасекаран та Еммануель Коу. Вони додають: «Прогнози компаній слабкі, а інвестиційні настрої обережні через тарифи».

Лідери та аутсайдери

Найкращі результати показали фармацевтичний, банківський і технологічний сектори, які також лідирували у попередньому кварталі. Захисні сектори, як-от охорона здоров’я та комунальні послуги, підтримуються фінансовими й технологічними компаніями. Натомість сектори, чутливі до тарифів — судноплавство, люксові бренди, автовиробники — показали слабші результати. Наприклад, преміум-споживчі товари втратили 17% прибутку при прогнозованому падінні на 11%. У промисловому секторі компанії, такі як Maersk, Airbus SE і Kone Oyj, показали зростання прибутку на акцію лише на 6,5% проти очікуваних 8%.

Вплив тарифів

Автовиробники, зокрема Stellantis NV, Porsche AG і Mercedes-Benz Group AG, знизили або скасували прогнози через торгову війну, падіння попиту та нові мита США, зазначає стратег Bloomberg Intelligence Кайді Менг. Водночас індекс Stoxx Europe 600 зростає дев’ятий день поспіль, досягнувши рівнів, що передували новим тарифам, на тлі можливого послаблення торгової напруги.

Прогнози на 2025 рік

Аналітики Goldman Sachs вважають очікування зростання прибутків у 2025 році надто оптимістичними. «Ми очікуємо падіння прибутків компаній з індексу Stoxx 600 на 7% у 2025 році — значно нижче консенсусу. Це базується на слабшому глобальному зростанні, зміцненні європейських валют і нижчих цінах на нафту», — зазначили у Goldman Sachs.