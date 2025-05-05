Частка часу повітряних тривог під час роботи торгових центрів (ТЦ) в Україні у квітні знизилася до 10,5%, що є найнижчим показником за останні три місяці, порівняно з 11% у березні 2025 року та 10,8% у квітні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Української ради торгових центрів.
5 травня 2025, 14:16
Частка часу повітряних тривог під час роботи ТЦ у квітні знизилася до 10,5%
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Що відомо
Рейтинг регіонів, де ТЦ найчастіше зупиняють роботу через тривоги, залишився незмінним.
Лідирують Донецька (59,9%), Сумська (53,3%), Дніпропетровська (24,3%), Харківська (23,2%) та Запорізька області (20,8%).
Від початку повномасштабного вторгнення середній час простою ТЦ через повітряні тривоги по Україні склав 108,9 робочих днів, а у квітні 2025 року цей показник становив 2,9 робочих дні.
Джерело: Мінфін
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