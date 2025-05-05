UNITED24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України за три роки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки існування ініціатива UNITED24 акумулювала понад 56 мільярдів гривень на підтримку України. Про це він написав в телеграм-каналі.

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«За три роки UNITED24 зібрала понад 56 000 000 000 гривень на підтримку України. Це не просто цифра — це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження — нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії», — написав Зеленський.

Він підкреслив, що незалежно від суми, кожен внесок є важливим і наближає Україну до перемоги та безпечного майбутнього.