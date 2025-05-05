Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки існування ініціатива UNITED24 акумулювала понад 56 мільярдів гривень на підтримку України. Про це він написав в телеграм-каналі.
5 травня 2025, 12:44
UNITED24 зібрала понад 56 млрд гривень на підтримку України за три роки
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«За три роки UNITED24 зібрала понад 56 000 000 000 гривень на підтримку України. Це не просто цифра — це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження — нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії», — написав Зеленський.
Він підкреслив, що незалежно від суми, кожен внесок є важливим і наближає Україну до перемоги та безпечного майбутнього.
Джерело: Мінфін
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