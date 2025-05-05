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5 травня 2025, 11:58

Приватбанк спрямує до держбюджету понад 32 млрд гривень дивідендів

Приватбанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року. Бізнес-результат банку без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн. До держбюджету у вигляді дивідендів буде сплачено 80% чистого прибутку, що становить 32,1 млрд грн. Про це повідомила пресслужба банку.

Приватбанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року.
Фото: depositphotos

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За даними фінустанови, основним драйвером зростання стали чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.

Кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%). З початку року чистий кредитний портфель зріс на 5 млрд грн і станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн.

За перший квартал банк спрямував понад 3 млрд грн на підтримку аграрного сектору.

Крім того, понад 25,1 млн грн було спрямовано на благодійність, зокрема, на підтримку ініціатив у сферах освіти, медицини та зміцнення обороноздатності країни.

За вказаний період банк провів масштабне оновлення Privat24 та відкрив 15 оновлених відділень підвищеної доступності в різних куточках України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 травня 2025, 14:03
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А ведь совсем недавно сказочники форума Минфин доказывали, что сотрудники Привата получают зарплату из бюджета, а оказывается, что Приват платит не только налоги в бюджет, но и большую часть прибыли после налогообложения отсылает туда же…
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