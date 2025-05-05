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5 травня 2025, 11:10

Австрійці купили за майже 7 мільярдів євро третій за величиною банк Польщі

Австрійська група Erste купує контрольний пакет акцій (49%) в польському банку Santander Bank Polska та частку в 50% в інвестиційній компанії Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) в іспанського банку Santander. Про це Erste повідомила на своєму сайті, пише Ліга.

Австрійська група Erste купує контрольний пакет акцій (49%) в польському банку Santander Bank Polska та частку в 50% в інвестиційній компанії Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) в іспанського банку Santander.
Фото: depositphotos

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Деталі

Сума угоди становить 7 млрд євро, з яких 6,8 млрд коштує сам банк, 0,2 млрд — Santander TFI.

Erste Group повідомила, що угода дозволить їй вийти на перспективний польський ринок і закріпити позиції провідного банку в Центральній та Східній Європі.

Очікується, що угода буде закрита приблизно наприкінці 2025 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.

Santander Bank Polska — третій за величиною банк у Польщі.

Австрійці отримають контроль над польським банком як найбільший акціонер, хоча й не матимуть контрольного пакета акцій.

Ця угода — одна з найбільших у банківському секторі Європи за останні роки, вказує Bloomberg.

Erste обслуговує понад 16 млн клієнтів у семи європейських країнах. Польський Santander дозволить збільшити клієнтську базу приблизно до 23 млн клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 травня 2025, 11:12
#
То буде тепер Ерсте в Польщі?
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