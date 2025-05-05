У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало у купівлі 5 копійок, а у продажу 2 копійки.
5 травня 2025, 10:29
Курс валют на 5 травня: долар в банках подешевшав на 3 копійки
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,27−41,90 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 47,25−47,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,12−47,16 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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