Курс валют на 5 травня: долар в банках подешевшав на 3 копійки

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало у купівлі 5 копійок, а у продажу 2 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,27−41,90 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 47,25−47,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,12−47,16 грн/євро.

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