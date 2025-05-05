Трамп вводить 100% мита на іноземні фільми, називаючи це питанням безпеки

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мит на всі фільми, зняті за межами країни, доручивши Міністерству торгівлі та торговому представнику розпочати відповідну процедуру. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Причини рішення

Трамп вважає, що американська кіноіндустрія перебуває у кризі через дії інших країн. «Кінoіндустрія в Америці стрімко вмирає, адже інші країни пропонують усілякі стимули, щоб переманити американських кіновиробників і студії з території США», — написав він у Truth Social. За його словами, це призводить до «спустошення» Голлівуду та інших регіонів США.

Загроза нацбезпеці

На думку Трампа, ситуація становить загрозу для країни. «Це — скоординоване зусилля з боку інших держав і, отже, загроза національній безпеці. Окрім усього іншого, це також питання інформаційного впливу й пропаганди», — заявив він. Відповідно, мита мають захистити американську індустрію від іноземної конкуренції.

Контекст тарифної політики

Раніше, 2 квітня, Трамп запровадив додаткові мита на імпорт із 185 країн, встановивши базову ставку у 10%, зокрема для України, хоча для багатьох держав ставки вищі. Нові мита на іноземні фільми є частиною ширшої політики торговельних обмежень, спрямованої на підтримку внутрішнього ринку США.