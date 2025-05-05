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5 травня 2025, 10:45

Трамп вводить 100% мита на іноземні фільми, називаючи це питанням безпеки

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мит на всі фільми, зняті за межами країни, доручивши Міністерству торгівлі та торговому представнику розпочати відповідну процедуру. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мит на всі фільми, зняті за межами країни, доручивши Міністерству торгівлі та торговому представнику розпочати відповідну процедуру.

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Причини рішення

Трамп вважає, що американська кіноіндустрія перебуває у кризі через дії інших країн. «Кінoіндустрія в Америці стрімко вмирає, адже інші країни пропонують усілякі стимули, щоб переманити американських кіновиробників і студії з території США», — написав він у Truth Social. За його словами, це призводить до «спустошення» Голлівуду та інших регіонів США.

Загроза нацбезпеці

На думку Трампа, ситуація становить загрозу для країни. «Це — скоординоване зусилля з боку інших держав і, отже, загроза національній безпеці. Окрім усього іншого, це також питання інформаційного впливу й пропаганди», — заявив він. Відповідно, мита мають захистити американську індустрію від іноземної конкуренції.

Контекст тарифної політики

Раніше, 2 квітня, Трамп запровадив додаткові мита на імпорт із 185 країн, встановивши базову ставку у 10%, зокрема для України, хоча для багатьох держав ставки вищі. Нові мита на іноземні фільми є частиною ширшої політики торговельних обмежень, спрямованої на підтримку внутрішнього ринку США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Три літри
Три літри
5 травня 2025, 11:13
#
Пхах, клоун
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0
Mini Mi
Mini Mi
5 травня 2025, 11:24
#
Ахха, гениальное решение просто. Ответные пошлины Голливуд убьют в ноль.
Зная конфликт Трампа с леваками с Голливуда думается что это такая хитрая месть под видом заботы)
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0
Игорь УА
Игорь УА
5 травня 2025, 11:30
#
Американцы любили ходить на индийские фильмы?
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0
Mini Mi
Mini Mi
5 травня 2025, 11:31
#
Фильм сниматься может американской студией, но не в Америке. Дедушка Донни неплохо так Голливуду ***)
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