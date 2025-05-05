Майже 20 млрд грн прибутку отримали топові агрокомпанії України — Опендатабот

146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з Індексу Опендатабота 2025. До переліку увійшли бізнеси, які займаються розведенням свійської птиці, вирощуванням зернових культур та обробленням насіння. Вперше від початку повномасштабної війни, усі лідери ринку вийшли в прибуток. Про це повідомляє Опендатабот.

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Як змінився дохід

У 1,7 раза зріс сукупний дохід агрокомпаній з Індексу 2025 за минулий рік. Він склав 146,16 млрд грн, тоді як серед бізнесу в Індексі 2024 — лише 86,5 млрд грн. Також усі лідери отримали прибуток — сумарно 19,92 млрд грн.

Понад половину компаній топу належить до фінансово-промислової групи «МХП» Юрія Косюка. На бізнеси з групи МХП загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика: її дохід складає третину заробітків всіх компаній Індексу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше — аж у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

Миронівська птахофабрика збільшила дохід на 17% до 24,97 млрд грн і потрапила на 2 місце Індексу. Її прибуток зріс у 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів Лебединський насіннєвий завод, що належить до групи компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

Зернопродукт МХП із 9,98 млрд грн доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній Індексу (майже в 2 рази). Після важкого 2023 року, який компанія закрила із збитками, торік прибуток склав 2,43 млрд грн.

Енселко агро, яка входить до групи Кернел Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише 5 місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у 4 рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

Ще одна компанія з групи Кернел — Дружба-нова — посіла наступне місце. Загалом на бізнеси Кернела припадає ще 30% прибутку десятки найкращих. Власне, Дружба-нова збільшила дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримала 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023.

До Індексу увійшли:

НВФ Урожай (МХП) — 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку;

Старинська птахофабрика (МХП) — 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку;

ПК Дніпровський (агрохолдинг Олександра Рязанова) — 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку;

Оріль-лідер (МХП) — 5,58 млрд грн доходу та 0,84 млрд грн прибутку.