Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 956 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 4 травня: 1260 російських окупантів, 5 танків та 137 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 958 070 (+1260) осіб,
- танків — 10763 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 22411 (+8) од,
- артилерійських систем — 27370 (+43) од,
- РСЗВ — 1377 (+1) од,
- засоби ППО — 1155 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34997 (+137),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47250 (+109) од,
- спеціальна техніка — 3870 (+0)
Джерело: Мінфін
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