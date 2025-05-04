Дефіцит електроенергії: У Раді попередили про можливі відключення світла влітку та назвали три рішення

В України цього літа можливий певний дефіцит електроенергії у вечірні години, зокрема у жарку погоду. У даний період на енергоблоках проводитимуть сезонні ремонтні роботи. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк, передає РБК-Україна.
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Що відомо
За його словами, причиною є те, що на атомних енергоблоках будуть проводитися ремонтні кампанії влітку, й вони «не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу».
«Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо», — зазначив Нагорняк.
Представник профільного комітету Ради також назвав три кроки, які мають допомогти уникнути виникнення дефіциту електрики влітку:
- це збільшення граничної ціни для імпортерів,
- залучення держкомпаній до імпорту,
- встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів.
Перший крок
Як пояснив Нагорняк, в першу чергу, якщо регулятор «піде на наступний крок і збільшить граничну ціну вечірніх годин електричної енергії», це може дати можливість імпортерам «більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі».
Другий крок
Другий крок, розповів нардеп, на який може піти Кабмін, це «якщо він зобов'яже той же самий „Енергоатом“ і „Укргідроенерго“ стати імпортерам електричної енергії в такі вечірні години, як державний трейдер».
«По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, прийдеться дешевше для населення», — зауважив Нагорняк.
У підсумку, продовжив він, це може дати можливість уникнути дефіциту в вечірні години «саме якраз у літні місяці, тоді, коли ми будемо найбільше споживати».
«Чи піде уряд та регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися», — зазначив нардеп.
Третій крок
Також Нагорняк розповів, що третій крок, який можуть зробити самі українці — це скористатися державною програмою та встановити сонячні електростанції та акумулятори, які дозволять генерувати енергію вдень і споживати її ввечері.
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