Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 956 810 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 травня 2025, 9:00
Втрати ворога за 3 травня: 1340 російських окупантів, 11 танків та 163 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 956810 (+1340) осіб,
- танків — 10758 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 22403 (+24) од,
- артилерійських систем — 27327 (+52) од,
- РСЗВ — 1376 (+1) од,
- засоби ППО — 1155 (+1) од,
- літаків — 372 (+2) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34860 (+163),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47141 (+129) од,
- спеціальна техніка — 3870 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі