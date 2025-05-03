Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 955 470 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 травня 2025, 8:30
Втрати ворога за 2 травня: 1170 російських окупантів, 4 танки та 126 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 955470 (+1170) осіб,
- танків — 10745 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 22369 (+0) од.,
- артилерійських систем — 27234 (+48) од.,
- РСЗВ — 1375 (+0) од.,
- засоби ППО — 1153 (+1) од.,
- літаків — 370 (+0) од.,
- вертольотів — 335 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34665 (+126),
- крилаті ракети 3197 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од.,
- підводні човни — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 47003 (+121) од.,
- спеціальна техніка — 3870 (+1)
Джерело: Мінфін
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