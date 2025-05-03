Улюблена криптовалюта Ілона Маска може бути не тією — 3 монети, які він тихо підтримує

Вплив Ілона Маска на цифрові валюти є величезним, але його справжні фаворити можуть здивувати багатьох. Хоча він часто ділиться своїми думками про певні криптовалюти, є й інші, які він підтримує більш тихо. Розкриття трьох монет, які він підтримує за лаштунками, показує несподівані вибори, які можуть визначити майбутнє ринку криптовалют.

Прогноз ціни XYZVerse ($XYZ): чи можливий 30-кратний стрибок?

XYZVerse увійшов на ринок мем-монет у той час, коли токени, керовані спільнотою, продовжують домінувати в спекулятивній торгівлі. Зростання мем-монет, таких як PEPE, Dogwifhat і Bonk, доводить, що сильний брендинг, вірусний маркетинг і залучення спільноти можуть принести величезні прибутки.

Загальний настрій ринку також відіграє ключову роль у потенціалі XYZVerse. З наближенням сезону альткойнів мем-монети з меншою капіталізацією користуються підвищеним інтересом інвесторів. З огляду на те, що XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, він може скористатися цією хвилею, якщо забезпечить стратегічні лістинги на біржах і збереже ажіотаж у спільноті після запуску.

Ключові переваги XYZVerse на сучасному ринку:

Сильний брендинг завдяки партнерству зі спортивними організаціями та інфлюенсерами, що розширює його привабливість

Дефляційний механізм (спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію

Розподіл ліквідності (15%) для підтримки стабільності після запуску

Заохочення спільноти (10%) для залучення та утримання учасників

Прогноз ціни $XYZ

Поточна ціна передпродажу: $0,003333

Прогнозована ціль після попереднього продажу: 0,10 долара (за оцінками проекту)

Потенційний ATH (перші 1−2 тижні після запуску): 0,15 — 0,25 долара (якщо попит зросте і лістинг викличе FOMO)

Довгостроковий потенціал (6−12 місяців): 0,20 — 0,40 долара (якщо проект забезпечить важливі партнерства та лістинг)

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Реалістичні очікування: чи досягне XYZ 0,10 долара?

30-кратне зростання від попереднього продажу до 0,10 долара можливе, але залежить від:

Сильних лістингу на біржах — якщо XYZVerse потрапить на основні CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску.

Сталий ріст спільноти — мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах.

Ринкові умови — якщо біткойн та альткойни залишаться в бичачому тренді, спекулятивні активи, такі як XYZVerse, як правило, виграють.

Чи можливий 3000% стрибок для $XYZ?

XYZVerse має всі складові для успішного запуску, але його довгостроковий успіх залежить від реалізації. Якщо команда забезпечить потужний маркетинг, високопрофільні лістинги та реальну залученість спільноти, ціль у 0,10 долара, що становить близько 3000% від поточної ціни, може бути досяжною.

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Зустрічайте Hyperliquid: нульові комісії за газ і блискавичні ф'ючерси DeFi

Hyperliquid потрясає світ децентралізованих фінансів своєю новою блокчейн-платформою. Побудована з нуля, вона пропонує безстрокову торгівлю ф'ючерсами безпосередньо на власному блокчейні Layer 1. Це означає, що торги відбуваються швидко і без комісій за газ, що усуває серйозну перешкоду для багатьох користувачів. В основі Hyperliquid лежить механізм консенсусу HyperBFT, який забезпечує безпеку транзакцій і їх швидке завершення. Це робить торгівлю плавною та ефективною.

Відмінною рисою Hyperliquid є повністю вбудований в ланцюг книга замовлень, що є рідкісною функцією серед децентралізованих бірж. Такий підхід забезпечує більшу прозорість і безпеку, оскільки кожна операція може бути перевірена в блокчейні. Команда Hyperliquid складається з випускників таких провідних навчальних закладів, як Гарвард, Каліфорнійський технологічний інститут та Массачусетський технологічний інститут, що додає проекту надійності. На ринку, який прагне до більш ефективних і зручних рішень DeFi, монета HYPE від Hyperliquid виділяється серед інших. Її фокус на усуненні комісій і підвищенні продуктивності може привабити трейдерів, які шукають кращі альтернативи. У порівнянні з іншими монетами, HYPE пропонує унікальну цінність, яка відповідає тенденціям, що сприяють масштабованості та економічній ефективності в криптопросторі.

Зустрічайте Sui: блокчейн, що прагне до глобального впровадження

Sui — це нова блокчейн-платформа, створена для задоволення потреб людей у всьому світі. Вона пропонує безпечне та потужне місце для розробників для створення додатків. На відміну від інших блокчейнів, Sui використовує унікальний спосіб обробки даних та мову програмування Move для вирішення типових проблем старих блокчейн-систем. Це робить Sui швидким та ефективним.

Sui відрізняється тим, що зосереджується на спрощенні роботи для користувачів. Він усуває перешкоди, які часто ускладнюють використання блокчейну. Завдяки таким функціям, як zkLogin, спонсоровані транзакції та програмовані блоки транзакцій, Sui гарантує, що додатки будуть простими та зручними для користувачів. На сучасному ринку, де ключове значення має користувацький досвід, Sui виглядає багатообіцяючим. У той час як інші монети зосереджуються на технічних вдосконаленнях, Sui поєднує технології з простотою використання. Це може зробити її привабливим варіантом, оскільки ринок шукає проекти, які можуть охопити більше людей.

Висновок

У поточній фазі зростання HYPE і SUI демонструють потенціал, але XYZVerse (XYZ) виділяється як піонерський мем-коін, що об'єднує фанатів різних видів спорту.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io