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2 травня 2025, 14:46

Автомобілі для перепродажу маскували під допомогу ЗСУ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення автівок. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення автівок.
Фото: БЕБ

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Слідством встановлено, що підозрювані у змові спільно з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку.

Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України.

Його спільнику, а також керівнику благодійної організації - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинного угрупування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 травня 2025, 15:15
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Вот ещё попались очередные «бизнесмены», не желающие платить установленные законом налоги и таможенные пошлины.
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