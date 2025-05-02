Автомобілі для перепродажу маскували під допомогу ЗСУ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення автівок. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Слідством встановлено, що підозрювані у змові спільно з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку.

Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України.

Його спільнику, а також керівнику благодійної організації - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201−4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів, вчинена організованою групою).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинного угрупування.