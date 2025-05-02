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2 травня 2025, 13:55

Інфляція в єврозоні стабільна: ЕЦБ може знизити ставки у 2025 році

У квітні 2025 року базова інфляція в єврозоні залишилася на рівні 2,2%, що відповідає ринковим очікуванням і свідчить про економічну стабільність у регіоні. Про це пише investing.com.

У квітні 2025 року базова інфляція в єврозоні залишилася на рівні 2,2%, що відповідає ринковим очікуванням і свідчить про економічну стабільність у регіоні.

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Динаміка інфляції

Інфляція в енергетичному секторі значно знизилася через падіння цін на нафту та газ, тоді як у категорії «продукти харчування, алкоголь і тютюн» спостерігалося невелике зростання. Базова інфляція, що виключає волатильні товари, зросла з 2,4% до 2,7%, що пояснюється підвищенням інфляції в сфері послуг із 3,5% до 3,9%. «Цей скачок інфляції в сфері послуг вважається тимчасовим, на нього вплинули терміни святкування Великодня, і очікується, що в травні він піде на спад», — зазначають аналітики.

Прогнози ЕЦБ

Capital Economics вважає, що зростання інфляції в сфері послуг не викличе занепокоєння в Європейському центральному банку (ЕЦБ), оскільки ефект Великодня скоро зникне. «Очікується, що введення американських тарифів матиме дезінфляційний вплив на єврозону, потенційно створюючи умови для подальшого зниження ставок ЕЦБ пізніше в цьому році», — додають експерти. Прогнозується, що ЕЦБ знизить ставки ще двічі у 2025 році, довівши депозитну ставку до 1,75%.

Ринок праці та майбутні рішення

Рівень безробіття в єврозоні зріс із 6,1% до 6,2% у березні, а ринок праці демонструє ознаки послаблення: зменшилася кількість компаній у сфері послуг, які повідомляють про нестачу робочої сили, а також знизилися наміри щодо найму в квітні. Наступне засідання ЕЦБ відбудеться 5 червня, через два дні після публікації даних про інфляцію за травень, що може вплинути на рішення щодо монетарної політики.

Джерело: Мінфін
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