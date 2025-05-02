Тарифи Трампа коштували Apple $900 мільйонів у першому кварталі 2025 року

У першому кварталі 2025 року Apple зазнала додаткових витрат у розмірі $900 мільйонів через підвищення мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Про це пише TechCrunch.

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Фінансові результати

Незважаючи на значні витрати, Apple повідомила про дохід у $95,4 мільярда за перший квартал, встановивши рекордний прибуток на акцію — $1,65. «Хоча додаткові витрати в розмірі майже $1 млрд на користь уряду не можна недооцінювати, масштаб Apple настільки великий, що один аналітик під час конференц-дзвінка щодо квартальних результатів назвав цей удар несподівано незначним», — зазначається у звіті.

Вплив на ціни

Генеральний директор Apple Тім Кук запевнив, що підвищення цін через тарифи наразі не планується. «Наразі немає що оголошувати», — відповів Кук на пряме запитання про можливе зростання цін. Він пояснив, що компанія зменшила залежність від Китаю, збільшивши імпорт iPhone з Індії та перенісши виробництво Mac до В'єтнаму. Пристрої, які все ще виготовляються в Китаї, переважно постачаються за межі США.

Найбільше постраждали аксесуари

За словами Кука, найбільший вплив тарифів відчув бізнес AppleCare та аксесуари, зокрема запасні частини для ремонту та продукти, як-от чохли для iPhone. «Для цих напрямів тарифна ставка склала щонайменше 145%», — уточнив він. Проте основні продукти, такі як iPhone, Mac, iPad, Apple Watch і Vision Pro, поки що не підпадають під глобальні взаємні тарифи через розслідування Міністерства торгівлі США щодо імпорту напівпровідників.

Стратегія компанії

Кук підкреслив, що Apple постраждала менше, ніж могла б, завдяки диверсифікації виробництва. «Кук зазначив, що Apple постраждала менше, ніж могла б», — додають у TechCrunch, посилаючись на ефективність стратегії компанії в умовах торговельних обмежень.