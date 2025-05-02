Золото падає через надії на торговельні переговори між США та Китаєм

У п’ятницю ціни на золото зросли на азійських торгах завдяки послабленню долара напередодні даних про зайнятість у США, але тижневий спад склав 2% через зменшення торговельної напруги між США та Китаєм. Про це пише Reuters.

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Динаміка цін

Спотова ціна на золото піднялася на 0,5% до $3 255,95 за унцію, а червневі ф’ючерси на золото зросли на 1,2% до $3 232,24 за унцію.

Китай висловив готовність до переговорів із США, але наголосив на необхідності щирості та скасування односторонніх тарифів. Напередодні китайські ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа ініціювала діалог.

Вплив на ринок

Покращення настроїв навколо торговельної війни посилило інтерес до ризикових активів, зменшивши попит на золото як захисний актив.