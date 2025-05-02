Укроборонпром у 2024 році отримав понад 1,3 мільярда чистого прибутку

Торік Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» отримало понад 1 млрд 309,5 млн грн консолідованого чистого прибутку. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

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Зазначається, що частину консолідованого чистого прибутку буде спрямовано до державного бюджету як дивіденди, а більшу суму спрямують на фінансування виготовлення озброєння, розширення виробництва та його релокацію, створення нових потужностей тощо.

«Минулого року ми довели, що маємо великий потенціал: конкурентоздатність продукції та обсяги виробництва зросли. Крім цього, ми розпочали виготовлення нового озброєння, яке значно підсилило спроможності Сил оборони України», — зазначив генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

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В Укроборонпромі нагадали, що у 2024 році підприємства компанії збільшили обсяги виробництва втричі проти показників 2023 року, а обсяги контрактації на 36%.

При цьому частка нових або модернізованих озброєнь та військової техніки у 2024 році дорівнювала 96%.