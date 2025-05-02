Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 954 300 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 травня 2025, 8:18
Втрати ворога за 1 травня: 1 110 російських окупантів, 9 танків та 138 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 954300 (+1110) осіб,
- танків — 10741 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 22369 (+5) од,
- артилерійських систем — 27186 (+50) од,
- РСЗВ — 1375 (+0) од,
- засоби ППО — 1152 (+4) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34539 (+138),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46882 (+132) од,
- спеціальна техніка — 3869 (+0).
Джерело: Мінфін
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