Схема на 365 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 травня 2025, 19:24

Схема на 365 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного з українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного з українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиСлідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Згодом правління Національного банку, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку.

Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

У БЕБ не назвали банк, про який ідеться, однак супроводили повідомлення світлиною з будівлею, де раніше розміщувався центральний офіс збанкрутілого Укрбудінвестбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами