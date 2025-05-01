Схема на 365 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру акціонерам Укрбудінвестбанку

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного з українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.

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Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

Фахівці НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища.

Згодом правління Національного банку, керуючись статтею 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ухвалило рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери не вживали належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку.

Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки. Так в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже $5,8 млн та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

У БЕБ не назвали банк, про який ідеться, однак супроводили повідомлення світлиною з будівлею, де раніше розміщувався центральний офіс збанкрутілого Укрбудінвестбанку.