Четвертий місяць поспіль падає продаж Tesla у Франції та Данії

Квітневі продажі Tesla у Франції та Данії падають четвертий місяць поспіль. Про це свідчать дані, опубліковані в четвер, пише Reuters.

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Причина

Бренд електромобілів Ілона Маска продовжує зазнавати труднощів, оскільки європейці купують більше китайських автомобілів, а деякі протестують проти його політичних поглядів.

Франція

У Франції продажі впали на 59,4% у річному обчисленні до 863 автомобілів минулого місяця, свідчать дані французького автовиробника PFA. Це було більше падіння, ніж падіння на 36% у березні. З початку року продажі Tesla у Франції знизилися на 43,9% на ринку, який скоротився на 7,3%.

Загальна кількість реєстрацій нових автомобілів у Франції у квітні знизилася на 5,64% порівняно з минулим роком до 138 694 автомобілів, свідчать дані.

Данія

У Данії продажі нових автомобілів Tesla минулого місяця впали на 67,2% у річному обчисленні до 180 одиниць, згідно з даними реєстрації Mobility Denmark. У березні вони знизилися на 65,6%. Tesla стикається з низкою проблем у Європі. У неї невеликий, застарілий модельний ряд, тоді як традиційні конкуренти-автовиробники та нові китайські учасники ринку випускають нові та часто дешевші електромобілі.

Підтримка Маском ультраправої політики в Європі призвели до протестів проти генерального директора-мільярдера та компанії, а також до вандалізму в її виставкових залах та зарядних станціях по всій території США та Європи.

Європейські продажі Tesla впали на 28,2% у березні.

Інвестори уважно стежитимуть за показниками, щоб побачити, чи продовжиться спад продажів і у другому кварталі. Виручка Tesla від продажу автомобілів у першому кварталі впала на 20%, а чистий прибуток упав на 71%, що менше, ніж очікували Уолл-стріт.