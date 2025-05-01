У квітні 2025 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $2,244 млрд. Це мінімальний обсяг з березня минулого року ($1,788 млрд), йдеться в даних НБУ.
1 травня 2025, 11:53
Нацбанк скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року
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Валютні інтервенції НБУ
У квітні НБУ купив на міжбанку $0,018 млрд, а продав $2,261 млрд.
Нагадаємо
У березні 2025 року чистий продаж валюти НБУ становив $2,608 млрд, що на 14,7% менше від обсягу чистого продажу у лютому ($3,058 млрд).
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Джерело: Мінфін
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