NovaPay запускає кредитну картку з пільговим періодом до 62 днів

Кредитна картка для приватних клієнтів вже доступна до відкриття в застосунку NovaPay . Оформивши її, користувачі матимуть у гаманці дві картки — основну дебетову — для власних коштів, зарахування зарплати, післяплати — і кредитну — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів з довгим пільговим періодом. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Грейс-період за кредиткою NovaPay cкладає до 62 днів — тобто протягом цього часу можна повернути кредитні кошти зі сплатою пільгової процентної ставки 0,00001% річних — і поширюється на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті, оплату мобільного зв’язку, комуналку, інтернет, ТБ, страхування, освіту, податки та благодійність — через застосунок NovaPay, а також на оплату послуг з доставки посилок Новою поштою та післяплати.

Як оформити

Оформити картку у застосунку NovaPay можна буквально у кілька кліків, для цього потрібно:

на головному екрані обрати розділ «Кредити» та натиснути «Оформити кредитну картку»;

почекати до 10 секунд результат кредитного скорингу;

ознайомитись з умовами та дізнатись доступний кредитний ліміт;

підтвердити відкриття кредитної картки за допомогою коду з sms-повідомлення.

Кредитний ліміт

Максимальний кредитний ліміт становить до 200 000 гривень. Базова процентна ставка становить 60% річних, реальна — 79,59%. Кредитна лінія — відновлювальна, тобто після погашення доступний ліміт поновлюється автоматично.