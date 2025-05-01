Кредитна картка для приватних клієнтів вже доступна до відкриття в застосунку NovaPay. Оформивши її, користувачі матимуть у гаманці дві картки — основну дебетову — для власних коштів, зарахування зарплати, післяплати — і кредитну — для зручних щоденних витрат з кредитних коштів з довгим пільговим періодом. Про це йдеться у повідомленні компанії.
NovaPay запускає кредитну картку з пільговим періодом до 62 днів
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Деталі
Грейс-період за кредиткою NovaPay cкладає до 62 днів — тобто протягом цього часу можна повернути кредитні кошти зі сплатою пільгової процентної ставки 0,00001% річних — і поширюється на оплати товарів і послуг у магазинах, в інтернеті, оплату мобільного зв’язку, комуналку, інтернет, ТБ, страхування, освіту, податки та благодійність — через застосунок NovaPay, а також на оплату послуг з доставки посилок Новою поштою та післяплати.
Як оформити
Оформити картку у застосунку NovaPay можна буквально у кілька кліків, для цього потрібно:
- на головному екрані обрати розділ «Кредити» та натиснути «Оформити кредитну картку»;
- почекати до 10 секунд результат кредитного скорингу;
- ознайомитись з умовами та дізнатись доступний кредитний ліміт;
- підтвердити відкриття кредитної картки за допомогою коду з sms-повідомлення.
Кредитний ліміт
Максимальний кредитний ліміт становить до 200 000 гривень. Базова процентна ставка становить 60% річних, реальна — 79,59%. Кредитна лінія — відновлювальна, тобто після погашення доступний ліміт поновлюється автоматично.
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