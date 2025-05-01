Курс валют на 1 травня: долар в банках подорожчав, євро — подешевшало

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 18 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,89 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 47,27−47,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,55−41,58 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,97−46,99 грн/євро.

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