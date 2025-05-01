Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 230 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 951 960 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 травня 2025, 8:16
Втрати ворога за 30 квітня: 1 230 російських окупантів, 3 танки та 112 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 953190 (+1230) осіб,
- танків- 10732 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22364 (+11) од,
- артилерійських систем — 27136 (+45) од,
- РСЗВ — 1375 (+1) од,
- засоби ППО — 1148 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34401 (+112),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46750 (+139) од,
- спеціальна техніка — 3869 (+0)
Джерело: Мінфін
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