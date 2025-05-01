«Солідне перевиконання»: Податкова відзвітувала про план надходжень за квітень

Державна податкова служба демонструє стабільне перевиконання плану надходжень. Станом 30 квітня ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням — на 46,2 млрд грн (+13,1 % до плану Мінфіну). Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.

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План перевиконання

«У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14 % до плану, +37,2 % до квітня 2024 року)», — зазначив він.

Головні показники квітня:

ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6 % до плану)

ПДВ: 27,4 млрд грн (+6 %)

Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5 %)

Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4 %)

Відшкодування ПДВ:

Четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодовано 13 млрд грн. За січень — квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2 % до показника 2024 року).

Показники січня — квітня 2025 року: