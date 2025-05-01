Державна податкова служба демонструє стабільне перевиконання плану надходжень. Станом 30 квітня ще +10,2 млрд грн. Чотири місяці завершили із солідним перевиконанням — на 46,2 млрд грн (+13,1 % до плану Мінфіну). Про це повідомив Голова ДПС Руслан Кравченко.
1 травня 2025, 8:53
«Солідне перевиконання»: Податкова відзвітувала про план надходжень за квітень
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План перевиконання
«У квітні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло понад 83 млрд грн (+14 % до плану, +37,2 % до квітня 2024 року)», — зазначив він.
Головні показники квітня:
- ПДФО: 29,7 млрд грн (+18,6 % до плану)
- ПДВ: 27,4 млрд грн (+6 %)
- Податок на прибуток: 5,6 млрд грн (+77,5 %)
- Акциз з вироблених та ввезених товарів: 15,7 млрд (+11,4 %)
Відшкодування ПДВ:
Четвертий місяць позитивна динаміка. У квітні відшкодовано 13 млрд грн. За січень — квітень сума становить понад 55 млрд грн (+24,2 % до показника 2024 року).
Показники січня — квітня 2025 року:
- Надходження: 398,2 млрд грн
- Перевиконання плану: +46,2 млрд грн
- Перевиконання показника січня — квітня 2024 року: +16,9 %.
Джерело: Мінфін
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