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30 квітня 2025, 18:06

До загального фонду держбюджету у квітні надійшло понад 273 мільярди

За оперативними даними станом на 16:00 30 квітня, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За оперативними даними станом на 16:00 30 квітня, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Фото: НБУ

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За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 82,2 млрд грн, в тому числі:

  • 29,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 27,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 40,0 млрд, відшкодовано — 13,0 млрд грн);
  • 15,7 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 3,5 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 53,2 млрд грн.

Крім того, у квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який відповідно до Закону України «Про Національний банк України» щорічно, після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її Радою НБУ, перераховує до державного бюджету частину свого прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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