Єврокомісія виділяє 910 мільйонів євро на посилення оборони ЄС

Європейська комісія інвестує 910 млн євро в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) для створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Зазначається, що ці інвестиції спрямовані на розвиток ключових оборонних спроможностей, таких як мобільність військ та захист від безпілотників, завдяки інноваціям та співпраці між європейськими науковими установами та промисловими підприємствами.

Крім того, вперше українські оборонні підприємства можуть долучитися до проєктів Європейського оборонного фонду.

Ці інвестиції в рамках EDF сприятимуть розвитку європейської оборонної промисловості, що відповідає плану Єврокомісії ReArm Europe/Readiness 2030 для зміцнення загальноєвропейських оборонних спроможностей, а також спільній «Білій книзі» про готовність європейської оборони до 2030 року, яка визначає новий підхід до оборони та інвестиційних потреб.

«Обрані (для інвестицій, — ред.) пропозиції підтримують розроблення критично важливих оборонних спроможностей, як-от системи протиповітряної та протиракетної оборони і безпілотні літальні апарати, що дадуть змогу європейським збройним силам реагувати на загрози, що виникають, та захищати наших громадян, чи то через зміцнення нашої колективної оборони, чи то через підтримку наших партнерів, як-от України», — заявив член Єврокомісії з питань оборони Андрюс Кубілюс, якого цитує Інтерфакс-Україна.

У Брюсселі повідомили, що після оцінки поданих проєктів Європейська Комісія оперативно перейде до підготовки грантових угод з консорціумами, щоб підписати їх до кінця поточного року.