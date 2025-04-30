До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 4 копійки у купівлі та у продажу.
30 квітня 2025, 17:34
Курс валют на вечір 30 квітня: долар на міжбанку подорожчав, а євро впало
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 30 квітня
|
Закриття 30 квітня
|
Зміни
|
41,52/41,55
|
41,55/41,58
|
3/3
|
47,29/47,31
|
47,25/47,27
|
4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,43−41,55, євро — 47,45−47,65 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі