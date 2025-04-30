НБУ анулював ліцензію у фінансової компанії «Диметра фінанс»

Національний банк відкликав ліцензію на надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит — у ТОВ «Диметра фінанс». Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Причина

За інформацією регулятора, відповідне рішення ухвалене через виявлення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, протягом останніх двох років Нацбанк за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу — штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.