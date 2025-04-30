Фонд держмайна з початку року перерахував на відбудову понад 3 мільярди гривень

У першому кварталі 2025 року Фонд державного майна спрямував до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 3,09 млрд грн від реалізації санкційних активів. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

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«Фонд державного майна України демонструє системну та результативну роботу з націоналізованими активами, що належали підсанкційним особам, забезпечивши значний фінансовий внесок у розмірі 3,09 млрд грн до фонду ліквідації наслідків збройної агресії за перший квартал 2025 року», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що фінансовий результат звітного періоду забезпечили 1,89 млрд грн від приватизації націоналізованої частки ТОВ «Аерок» та 1,2 млрд грн — від ТРЦ Ocean Plaza у вигляді погашення заборгованості за кредитним договором, права вимоги за яким також було стягнуто на користь держави.

Також у ФДМУ нагадали, що у лютому 2025 року Вищий антикорупційний суд підтвердив стягнення на користь держави значного переліку майна В’ячеслава Заневського, екскерівника охорони Віктора Януковича, включаючи готель «Амстелскі» в Буковелі, земельні ділянки, нерухомість та транспортні засоби.

Того ж місяця набуло законної сили рішення про стягнення активів російського пропагандиста Кирила Вишинського та російської нафтової компанії «Татнафта», яка фінансувала військову агресію проти України.

У березні Фонд держмайна отримав в управління 51 новий актив, стягнутий у дохід держави на підставі санкцій.