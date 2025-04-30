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30 квітня 2025, 14:13

У квітні ціни на нафту досягли трирічного дна

Ціни на нафту продовжили своє падіння в середу, завершуючи квітень найгіршим місячним зниженням за останні три роки. Глобальна торговельна війна, розв'язана Дональдом Трампом, суттєво погіршила прогнози щодо попиту на паливо, а побоювання стосовно зростання пропозиції лише посилили тиск на ринок. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту продовжили своє падіння в середу, завершуючи квітень найгіршим місячним зниженням за останні три роки.

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Ринкова динаміка: чергове падіння цін

Станом на 10:00 за київським часом, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 1,06% і сягнули позначки в 62,6 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,15% до 59,7 долара за барель.

Обидва еталонні сорти нафти різко впали після того, як 2 квітня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення мит на весь імпорт до сша. Ціни сягнули чотирирічного мінімуму після введення китаєм відповідних мит на американський імпорт, що призвело до загострення торгової війни між двома найбільшими світовими споживачами нафти.

Економічні наслідки: загроза рецесії та падіння виробництва

Опитування Reuters показало, що мита Трампа збільшили ймовірність настання глобальної рецесії вже цього року. В китаї у квітні промислове виробництво скоротилося найшвидшими темпами за останні 16 місяців, повідомляє видання.

Аналітики вважають, що побоювання, пов'язані з торговою війною, негативно вплинули на настрої інвесторів. Вони також припускають, що зростання економіки сша могло бути тимчасовим явищем, зумовленим накопиченням запасів перед запровадженням мит, і зараз цей ефект слабшає. Додатковий тиск на ринок спричинило падіння споживчої довіри в сша до майже п'ятирічного мінімуму.

Пом'якшення тарифів: чи зупинить це падіння?

Останні кроки до деескалації торговельних воєн, зокрема два укази Трампа, підписані у вівторок з метою пом'якшення автомобільних мит, дещо заспокоїли інвесторів. Проте аналітики вважають, що нафтовий ринок залишатиметься під тиском, оскільки адміністрація Трампа прагне зниження цін на нафту для контролю над інфляцією.

Джерело: Мінфін
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