У Туреччині взяли під варту до суду 18 співробітників муніципалітету Стамбула, яких звинувачують у корупції, як і затриманого мера Екрема Імамоглу. Про це повідомляє AP.
У Туреччині взяли під варту 18 чиновників муніципалітету у справі ув'язненого мера Стамбула
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
26 квітня було затримано десятки співробітників муніципалітету Стамбула в рамках розслідування справи Імамоглу.
Серед затриманих були генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату Імамоглу, голова та заступник голови муніципального управління водопостачання та каналізації (ISKI), а також начальник відділу ISKI.
Читайте також: Затримання мера Стамбула викликало обвал на фінансових ринках Туреччини
Нагадаємо
Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями.
21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на «шоу» опозиції.
Того ж дня у Стамбулі тисячі людей вийшли до мерії міста на акцію протесту проти затримання опозиційного мера.
Коментарі