У Туреччині взяли під варту 18 чиновників муніципалітету у справі ув'язненого мера Стамбула

У Туреччині взяли під варту до суду 18 співробітників муніципалітету Стамбула, яких звинувачують у корупції, як і затриманого мера Екрема Імамоглу. Про це повідомляє AP .

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Що відомо

26 квітня було затримано десятки співробітників муніципалітету Стамбула в рамках розслідування справи Імамоглу.

Серед затриманих були генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату Імамоглу, голова та заступник голови муніципального управління водопостачання та каналізації (ISKI), а також начальник відділу ISKI.

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Нагадаємо

Імамоглу був затриманий у зв'язку з корупційними звинуваченнями.

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на «шоу» опозиції.

Того ж дня у Стамбулі тисячі людей вийшли до мерії міста на акцію протесту проти затримання опозиційного мера.