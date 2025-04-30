У Bernstein назвали фактори зростання біткоїна до $1 млн, нова схема шахрайства з Ledger: що нового

У Bernstein назвали фактори зростання біткоїна до $1 мільйона

Можливі короткострокові кореляції біткоїна із золотом та індексами Nasdaq тільки вводять в оману. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт аналітичної компанії Bernstein.

Аналітики Bernstein на чолі з Гаутамом Чхугані вважають більш точними індикаторами:

скорочення роздрібних продажів;

зростаючі перегони корпоративних накопичень;

відновлення припливу коштів у біржові фонди.

Усі ці фактори ведуть до «скорочення пропозиції» цифрового золота, яке спрямується до нових максимумів, вважають експерти.

Зараз близько 80 публічних компаній володіють загалом 700 000 BTC — 3,4% від теоретичної емісії криптовалюти у 21 млн монет.

Після приблизно двох місяців «млявих потоків» на тлі падіння біткоїна на 31% від історичного максимуму, надходження в спотові ETF від початку квітня знову стали позитивними. Минулого тижня показник склав $3 млрд — рекордне значення за п’ять місяців, зазначили аналітики.

Утримувані біржовими фондами монети становлять понад 5,5% загальної пропозиції, що еквівалентно AUM приблизно в $109 млрд. При цьому на частку інституціоналів припадає майже 33%, тоді як у вересні 2024 року показник становив 20%.

Серед установ 48% обсягів біткоїн-ETF утримують інвестиційні консультанти, 31% — хедж-фонди.

У сукупності в біржових продуктах і корпоративних резервах зберігається майже 9% емісії першої криптовалюти.

Нещодавній указ президента США про створення біткоїн-резерву може стати каталізатором прийняття цифрового золота за межами установ і корпорацій, впевнені експерти Bernstein.

Хоча вже поточний імпульс від накопичення криптовалюти компаніями може підштовхнути її до нових максимумів 2025 року, потенційні купівлі урядом Сполучених Штатів не закладено в ціну, підкреслили вони.

Стейблкоїн XAUT від Tether забезпечений 7,7 тоннами золота

Стейблкоїн XAUT, вартість якого прив’язана до золота, забезпечений 7,7 тоннами дорогоцінного металу. Про це свідчать дані першого звіту щодо активу, випущеного компанією-емітентом Tether.

Станом на 28 квітня 2025 року, згідно з публікацією фірми, капіталізація XAUT сягнула $770 млн. Кожен стейблкоїн являє собою одну тройську унцію золота, сертифіковану Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів.

Загальне забезпечення XAUT, яке перевищує 7,7 тонни реального золота, зберігається на спеціалізованих об'єктах у Швейцарії, заявили в Tether. Процес емісії регулюється нормативними рамками Сальвадора. Раніше компанія перенесла сюди свою штаб-квартиру.

Згідно зі звітом, Tether регулярно проводить перевірки з метою забезпечення довіри. Вони охоплюють періодичні проби золота в присутності аудиторів.

«У той час, як центральні банки накопичують сотні тонн золота, XAUT збирається стати стандартним токенізованим золотим продуктом для людей і установ. Фокус, як завжди, буде спрямований на ринки, що розвиваються, і країни, що розвиваються», — прокоментував звіт CEO Tether Паоло Ардоіно.

Також у звіті зазначається, що курс XAUT, власне, як і ціна золота, зріс на 9,6% з 31 березня по 21 квітня 2025 року. На думку Tether, це зумовлено зростанням світової економічної невизначеності, посиленням геополітичної напруженості та підвищеним попитом на хедж-активи.

Аризона на крок ближче до створення стратегічного біткоїн-резерву

Законодавці штату Аризона підтримали законопроєкт про створення стратегічного резерву в біткоїні (SBR). Документ вже переданий на підпис губернаторці Кеті Хоббс, повідомляє Bloomberg Government.

Проєкт закону дозволяє штату інвестувати до 10% коштів з бюджету і пенсійного фонду в цифрові активи. Ініціаторами стали сенаторка Венді Роджерс і депутат Джефф Венінгер, обидва — представники Республіканської партії.

Ця ініціатива з’явилася на тлі федерального указу Дональда Трампа, який у березні підписав документ про створення стратегічного резерву США з використанням конфіскованих цифрових активів. Тоді було оголошено, що частина конфіскованих біткоїнів буде збережена у державному резерві як страховий актив на випадок фінансових катаклізмів.

Спроби створити подібні біткоїн-фонди робилися і в інших штатах, зокрема в Оклахомі, Монтані, Пенсильванії, Північній та Південній Дакоті, а також у Вайомінгу. Проте в усіх випадках законодавчі ініціативи не пройшли голосування.

Криптотрейдер повідомив про нову схему шахрайства з фізичними листами від Ledger

Криптотрейдер Джейкоб Кенфілд розповів про новий вид шахрайства, пов’язаний з гаманцями Ledger. За його словами, зловмисники надсилають фізичні листи на адреси, що потрапили у витік бази даних Ledger. У них йдеться про нібито необхідність оновити пристрій через проблеми з безпекою.

Команда Ledger прокоментувала допис Кенфілда, заявивши, що цей дійсно шахрайство.

«Шахраї часто видають себе за Ledger або його представників. Попри наші постійні зусилля щодо блокування таких акаунтів, ми не можемо контролювати, що говорять шахраї у своїх електронних листах, телефонних дзвінках, біографіях чи іменах користувачів на X. Це залишається серйозною проблемою на всіх платформах», — зазначили у Ledger.

За їхніми словами, Ledger ніколи не телефонує, не надсилає приватні повідомлення та не запитує seed-фразу. Крім того, команда закликала не взаємодіяти з акаунтами, які видають себе за співробітників Ledger або обіцяють допомогу у відновленні коштів.