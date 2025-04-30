Курс валют на 30 квітня: долар в банках втратив 8 копійок, євро — 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара знизився у купівлі на 8 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,87 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 47,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,36−41,45, євро — 47,45−47,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,52−41,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,29−47,31 грн/євро.

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