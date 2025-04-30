Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 951 960 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 квітня 2025, 8:16
Втрати ворога за 29 квітня: 1 100 російських окупантів, 1 танк та 112 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 951960 (+1100) осіб,
- танків — 10729 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22353 (+1) од,
- артилерійських систем — 27091 (+11) од,
- РСЗВ — 1374 (+1) од,
- засоби ППО — 1146 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34289 (+112),
- крилаті ракети — 3196 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 46611 (+179) од,
- спеціальна техніка — 3869 (+9)
Джерело: Мінфін
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