Польща порахувала витрати на Starlink для України

Польща інвестувала майже 323 млн злотих (понад $86 млн) у 2022−2024 роках в супутникові термінали Starlink для України, щоб забезпечити зв’язок на фронті та в цивільному житті. У 2025-му нові закупівлі не плануються, але витрати на абонплату сягнуть 77 млн злотих (близько $20 млн), пише Forbes з посиланням на Polska Zbrojna.

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Деталі

Кошти на термінали Starlink і їхню абонплату виділено з Фонду допомоги Україні, створеного Польщею після початку повномасштабного вторгнення рф.

З того часу Україна отримала 24 500 терміналів, ще 5100 надали інші польські організації. Польський уряд оплачує абонплату за всі пристрої — 528,9 злотих ($140,6) на місяць за стандартний тариф і 1383,7 злотих ($367,9) за спеціальний.

За даними Міністерства цифровізації Польщі, оплачуються лише активовані термінали.

З 5000 пристроїв, закуплених наприкінці 2024 року, до березня 2025 року Україна отримала 1584 одиниці. Решта зберігається в Інституті зв’язку в Польщі, а їхній прийом і транспортування організовує українська сторона.

Нагадаємо

На березень 2025-го в Україні працює 47 000 терміналів Starlink, придбаних завдяки підтримці міжнародних партнерів, ідеться у відповіді пресслужби Мінцифри на запит Forbes Ukraine. В цю цифру не входять термінали, придбані українцями самостійно.