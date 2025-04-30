Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України оновила список підозрілих фінансових проектів. До нього внесли п’ять нових найменувань, включно з низкою криптовалютних рішень.
30 квітня 2025, 8:34
Нацкомісія оновила список «ненадійних» фінансових проєктів
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Про які проєкти йде мова
Йдеться про такі проєкти:
- Livaxxen — торгова платформа на валютному ринку;
- BTCMiner — майнінг-пул;
- CoinMall — маркетплейс для купівлі та продажу цифрових товарів за криптовалюту;
- Raise My Funds — фірма в категорії проп-трейдинг;
- NSBroker — аналітичний і торговий майданчик.
Також у Комісії зазначили, що загальний перелік подібних проєктів налічує 433 найменування. Попереднє велике оновлення списку було в січні 2025 року.
Регулятор закликав громадян зберігати пильність і повідомляти його про підозрілу діяльність на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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